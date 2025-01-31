МЧС: морское сообщение Сахалина с материком возобновлено после циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) возобновила работу после циклона. Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области.

Работу переправы восстановили в 01:00 по московскому времени.

«В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе, с 09:00 31 января паромная переправа Ванино-Холмск открыта», — говорится в сообщении.

Морское сообщение было приостановлено в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе.

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