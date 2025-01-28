Тихоокеанский флот предупредили о шторме в местах его дислокации

В местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке, а также на маршрутах перехода кораблей в связи с прохождением циклона объявлен режим повышенной штормовой готовности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с приближающимся циклоном в местах дислокации сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском и Камчатском крае и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим повышенной штормовой готовности», - говорится в сообщении.

В пунктах базирования флота усилено дежурство, корабли герметизированы, а грузы закреплены в соответствии с протоколом штормовой погоды. Проверены и готовы к использованию средства обеспечения живучести, группы быстрого реагирования и суда обеспечения приведены в состояние повышенной готовности. На удаленных военных объектах проведены проверки резервных источников электропитания и систем жизнеобеспечения.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, боеготовность и выполнение задач кораблей и судов ТОФ не были нарушены.

Накануне синоптик предупредила, что в Приморский край придут снегопады различной интенсивности с 28 января. На дорогах будут образовываться снежный накат и гололедица.

Ранее жителей Краснодарского края предупредили об угрожающей опасности из-за штормов.