Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов в Якутии

В аэропорту Тикси ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8
close
Telegram-канал 112

Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8 в аэропорту в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел 27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 м/c. Были повреждены лопасти несущего винта у двух вертолетов авиакомпании «Полярные авиалинии».

Территориальное управление Росавиации начало проверку. Сформирована группа из специалистов инженерно-авиационной службы для оценки повреждений и дальнейшего восстановления Ми-8. Они вылетят в Тикси при наступлении благоприятных погодных условий, добавили в пресс-службе авиакомпании.

15 января сообщалось, что в Красноярском крае вертолет экстренно приземлился на автомобильную трассу.

Инцидент произошел в районе КПП в Зеленогорске. Причиной названа техническая неисправность воздушного судна.

Ранее завершилось расследование крушения вертолета в Лыткарино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами