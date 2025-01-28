Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов в Якутии

В аэропорту Тикси ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8

Ураганный ветер сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8 в аэропорту в Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел 27 января в аэропорту Тикси Булунского района в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 м/c. Были повреждены лопасти несущего винта у двух вертолетов авиакомпании «Полярные авиалинии».

Территориальное управление Росавиации начало проверку. Сформирована группа из специалистов инженерно-авиационной службы для оценки повреждений и дальнейшего восстановления Ми-8. Они вылетят в Тикси при наступлении благоприятных погодных условий, добавили в пресс-службе авиакомпании.

15 января сообщалось, что в Красноярском крае вертолет экстренно приземлился на автомобильную трассу.

Инцидент произошел в районе КПП в Зеленогорске. Причиной названа техническая неисправность воздушного судна.

Ранее завершилось расследование крушения вертолета в Лыткарино.