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Вертолет экстренно приземлился на трассу в Красноярском крае и попал на видео

В Красноярском крае вертолет экстренно приземлился на трассу

В Красноярском крае вертолет экстренно приземлился на автомобильную трассу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Вертушка приземлилась на дорогу в районе КПП в Зеленогорске из-за технической неисправности. Пилот успешно посадил машину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели происходящее на камеру. На кадрах видно, как вертолет стоит на трассе, при этом на месте уже работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, при экстренном приземлении вертолета никто не пострадал. Сотрудники полиции перекрыли автомобильную трассу. Точные причины инцидента пока неизвестны.

До этого сообщалось во Владивостоке суд заключил под стражу водительницу, которая повредила автомобиль и сбила его владелицу, а также ранее кидала камни в машину. Во время задержания женщина попыталась скрыться и выпрыгнула из окна офиса.

Уточняется, что жительницу Владивостока будут проверять на вменяемость.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался скрыться от полиции на тракторе.

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