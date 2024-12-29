В РЖД утвердили инвестпрограмму на 2025 год

Совет директоров Российских железных дорог (РЖД) утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, которая будет профинансирована на сумму 890,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.
«Основная часть, 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры», — говорится в публикации.
В РЖД пояснили, что будут проведены капитальный ремонт пути — порядка 4,5 тысячи километров, а также замена и модернизация устройств автоматики, электроснабжения, связи. Кроме того, будут проведены развитие пассажирского комплекса и мероприятия по транспортной безопасности.
В пресс-службе отметили, что на обновление подвижного состава будет направлено около 257,2 миллиарда рублей. В РЖД указали, что также планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава, продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.
Среди прочего на реализацию проектов развития Восточного полигона выделено порядка 116,9 миллиарда рублей, тогда как для Центрального транспортного узла — около 67,2 миллиарда рублей. В свою очередь на создание высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется выделение около 46 миллиардов рублей.
До этого в РЖД сообщили, что с 1 января следующего года введут новые правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным. Кроме того, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности.
Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.