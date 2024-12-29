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В РЖД утвердили инвестпрограмму на 2025 год

В РЖД утвердили инвестиционную программу на 2025 год
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Shutterstock/JetKat

Совет директоров Российских железных дорог (РЖД) утвердил инвестиционную программу компании на 2025 год, которая будет профинансирована на сумму 890,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

«Основная часть, 298,5 миллиарда рублей, будет направлена на обновление инфраструктуры», — говорится в публикации.

В РЖД пояснили, что будут проведены капитальный ремонт пути — порядка 4,5 тысячи километров, а также замена и модернизация устройств автоматики, электроснабжения, связи. Кроме того, будут проведены развитие пассажирского комплекса и мероприятия по транспортной безопасности.

В пресс-службе отметили, что на обновление подвижного состава будет направлено около 257,2 миллиарда рублей. В РЖД указали, что также планируется приобрести 400 новых локомотивов и 239 вагонов моторвагонного подвижного состава, продолжится программа модернизации локомотивов и пассажирских вагонов дальнего и пригородного сообщения.

Среди прочего на реализацию проектов развития Восточного полигона выделено порядка 116,9 миллиарда рублей, тогда как для Центрального транспортного узла — около 67,2 миллиарда рублей. В свою очередь на создание высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург планируется выделение около 46 миллиардов рублей.

До этого в РЖД сообщили, что с 1 января следующего года введут новые правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. Оформление перевозочного документа на животное при выкупе целого купе станет бесплатным. Кроме того, будет разрешен провоз животных в купейных вагонах повышенной комфортности.

Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.

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