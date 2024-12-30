Стали известны детали взрыва на заправке в Грозном

В Грозном удалось потушить крупный пожар на заправке после взрыва

В Грозном потушили крупный пожар на автозаправке. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Горели автоцистерна с топливом, операторская АЗС и автомагазин. Благодаря грамотным действиям сотрудников МЧС России удалось минимизировать ущерб: не допущено разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

Для ликвидации пожара понадобились 82 специалиста и 14 единиц техники.

До этого сообщалось, что в Грозном начался мощный пожар.

По данным СМИ, все случилось на заправке «Гарант» на улице Гайдабаева. Очевидцы пояснили телеканалу РЕН ТВ, что сначала услышали громкий взрыв, после чего начался пожар.

Жителей соседних домов эвакуировали.

Ранее в Казани дети устроили гонки на автомобиле и квадроцикле и попали на видео.