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Россиянин поссорился с приятелем, облил его бензином и поджег

Житель Владимирской области поджег приятеля и получил 8 лет колонии
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Во Владимирской области огласили приговор местному жителю, который избил и поджег приятеля из-за ссоры. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между приятелями возникла ссора, быстро переросшая в драку, гость избил хозяина квартиры, нашел в одной из комнат бутылку с бензином, облил мужчину горючей жидкостью и поджег.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жительница Томской области устроила пожар в доме, обидевшись на сожителя. 40-летняя женщина поссорилась со своим сожителем. В ходе конфликта она схватила канистру с бензином из гаража, облила горючей смесью стены и подожгла спичками. Затем вместе с возлюбленным покинула жилище. Подозреваемую в поджоге задержали, проводится проверка.

Ранее в Приангарье мужчина пытался после ссоры сжечь бывшую жену с детьми.

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