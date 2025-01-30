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Томский школьник сделал петарду по совету из соцсетей и попал в больницу с ожогами

В Томске ребенок попал в больницу после попытки сделать петарду
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Томске 11-летний мальчик устроил взрыв, попытавшись повторить тренд из соцсетей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Школьник нашел инструкцию по изготовлению петарды и решил попробовать сам. Во время химической реакции произошел взрыв. У ребенка диагностировали ожоги, прибывшие на место медики госпитализировали его.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции, они проводят проверку. Прокуратура региона также проводит проверочные мероприятия, связанные с ответственными за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами.

«Кроме того, надзорным ведомством поставлены на контроль ход и результаты проверки органов полиции», – поделились в ведомстве.

До этого в Петербурге мужчина из Подмосковья решил зажечь петарду в квартире. В результате пиротехника взорвалась у него в руке, пострадавший попал в больницу с рваными ранами кисти руки.

Ранее в Сочи самодельная петарда взорвалась в руках у девятилетнего мальчика.

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