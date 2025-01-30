В Сочи самодельная петарда взорвалась в руках у девятилетнего мальчика

В Сочи возбуждено уголовное дело после травмирования ребенка взрывом петарды, пиротехника взорвалась у мальчика в руках. Об этом сообщает СУ СК РФ Краснодарского края.

По данным следствия, инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Надежды, девятилетний мальчик получил травмы рук, взорвав самодельную петарду. Ребенку потребовалась медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Саратове бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка. 14-летний мальчик был госпитализирован с ожогами лица, он находится в состоянии средней степени тяжести. Школьник посмотрел в сети ролик с инструкцией по изготовлению горючей смеси. Он смешал в бутылке несколько компонентов, после чего емкость взорвалась у него в руках. Какие цели преследовал подросток, выбрав столь опасное занятие — неизвестно.

Ранее мужчине оторвало кисти рук из-за взрыва петарды на поминках в Подмосковье.