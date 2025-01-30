Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с Кадыровым на фоне сообщений о его «исчезновении»

Даудов опубликовал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его «исчезновении»

В ответ на слухи об исчезновении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова председатель правительства Чечни Магомед Даудов опубликовал видеозапись, на которой Кадыров пьет чай. Ролик опубликован в Telegram-канале Даудова.

На видео, записанном, по утверждению Даудова, 30 января в 16:10 и опубликованном в 17:29, Кадыров заявляет о своем хорошем самочувствии и утверждает, что регулярно участвует в различных мероприятиях.

«Чай пьем, все хорошо. <...> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также рассказал о составе своего чая, отмечая полезные свойства входящих в него трав.

Накануне министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал сообщения об «исчезновении» из информационного поля главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, «вражеские Telegram-каналы разгоняют информацию», что после новогодних выходных Кадырова не видно в информационном поле. Дудаев заявил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров на фоне слухов об «исчезновении» опубликовал пост о СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами