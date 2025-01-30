Появилось видео с Кадыровым на фоне сообщений о его «исчезновении»

Даудов опубликовал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его «исчезновении»

В ответ на слухи об исчезновении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова председатель правительства Чечни Магомед Даудов опубликовал видеозапись, на которой Кадыров пьет чай. Ролик опубликован в Telegram-канале Даудова.

На видео, записанном, по утверждению Даудова, 30 января в 16:10 и опубликованном в 17:29, Кадыров заявляет о своем хорошем самочувствии и утверждает, что регулярно участвует в различных мероприятиях.

«Чай пьем, все хорошо. <...> Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут», — сказал Кадыров.

Глава Чечни также рассказал о составе своего чая, отмечая полезные свойства входящих в него трав.

Накануне министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал сообщения об «исчезновении» из информационного поля главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, «вражеские Telegram-каналы разгоняют информацию», что после новогодних выходных Кадырова не видно в информационном поле. Дудаев заявил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров на фоне слухов об «исчезновении» опубликовал пост о СВО.