Студент из Дагестана поджег батарейный шкаф за 40 тыс. рублей, но не получил денег

Студента из Дагестана задержали за диверсию на ж/д в Подмосковье

В Подмосковье молодого человека подозревают в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на перегоне станций «Мальчики – Люберцы-2». После пожара оборудование полностью выгорело. По версии правоохранителей, батарейный шкаф поджег 18-летний юноша из Дагестана, который учится в московском колледже.

Как рассказал молодой человек, в мессенджере ему написал куратор и предложил поджечь оборудование на железнодорожной станции за 40 тысяч рублей.

«Свои действия юноша снял на видео и отправил заказчику, однако обещанных денег за выполненную «работу» так и не получил», – сообщается в публикации.

Студента задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Подмосковье россиянина задержали за несколько поджогов на железной дороге в 2023–2024 годах. Кураторы обещали сделать ему поддельные документы, которые помогут ему выехать в Европу. После диверсий с мужчиной перестали выходить на связь.

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