В Подмосковье задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве с СБУ

В Подмосковье задержали подозреваемого в причастности к нескольким диверсиям

В Московской области задержали гражданина России, которого подозревают в причастности к нескольким диверсиям. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника агентства, мужчина по указанию СБУ в 2023 и 2024 году поджег ремонтируемый военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад.

За диверсии ему обещали сделать поддельные документы для выезда в Европу. Однако после последней диверсии украинский куратор перестал выходить с задержанным на связь.

Этим утром в ФСБ сообщили, что в Донецке задержали местного жителя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, мужчина собирал и передавал украинским кураторам информацию о местах нахождения военной техники российской армии. На задержанного завели уголовное дело по статье о шпионаже.

Накануне жительницу Горловки в ДНР приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ. Отмечается, что с февраля по июнь 2023 года учительница наблюдала за военными объектами и собирала информацию о числе и месте расположения военнослужащих Вооруженных сил РФ, находившихся на лечении в госпитале

Ранее жительницу Мариуполя задержали по делу о призывах к терроризму.