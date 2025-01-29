В Кировской области две женщины помогли легализовать около 100 мигрантов

В Кировской области женщин задержали по делу о легализации почти 100 мигрантов

В Кировской области двоих местных жительниц подозревают в легализации порядка 100 иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, одна из подозреваемых работала в организации, которая занималась тестированием мигрантов. Она передавала знакомой правильные ответы, а та – отдавала их иностранцам, иногда сама писала за них экзамен. За «услуги» приезжие платили женщинам деньги.

«После успешного прохождения тестирования мигрантам выдавали сертификаты о сдаче экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства России», – сообщается в публикации.

В результате женщины «помогли» почти 100 мигрантам. Подозреваемых задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент одна из фигуранток находится под домашним арестом, другая – обязана являться в профильные органы.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Так как мигранты получили патенты незаконно, их выдворят.

Ранее в Ленобласти трое иностранцев сделали поддельные печати и легализовали десятки мигрантов.