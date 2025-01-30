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В Казани мигранты два дня избивали мужчину и требовали деньги

В Казани пятерых иностранцев будут судить за избиение мужчины
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 Global Look Press

В Татарстане перед судом предстанут пять иностранцев за избиение мигранта. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Казани. Один из обвиняемых попросил знакомых помочь ему получить деньги от знакомого, который занимал у него 500 тысяч рублей, но к этому моменту полностью выплатил долг.

По версии следствия, компания мигрантов пришла к пострадавшему. Они требовали у мужчины 800 тысяч рублей, при этом избивали и угрожали. Все это происходило в доме пострадавшего.

«При этом происходящее они снимали на камеру мобильного телефона и отправляли записи его родственникам», – сообщается в публикации.

Семья мужчины перевела обвиняемым иностранную валюту в эквиваленте 295 тысяч рублей. После этого вместе с пострадавшим иностранцы уехали в деревню Куюки, там их нашли правоохранители.

В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане мигрантам до конца года запретили работать в нескольких сферах.

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