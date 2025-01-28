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Бывшего боевика «Правого сектора» осудили в Херсонской области

Суд приговорил к колонии экс-боевика «Правого сектора» из Херсонской области
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Anelo/Shutterstock

Суд приговорил к двум с половиной годам колонии экс-боевика «Правого сектора» (организация запрещена в России) из Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Херсонской области.

«По данным следствия, в июне 2020 года мужчина стал активным участником украинской организации «Правый сектор» <...> В организации он работал поваром и комендантом в одной из штурмовых бригад, а также прошел обучение для участия в боевых действиях против интересов РФ», — сообщили в правительстве региона.

Следствие выяснило, что мужчина в 2020 году нес службу на блокпосту в селе Чонгар Херсонской области, участвуя в украинской блокаде Крыма. При этом уточняется, что мужчина мог в любое время покинуть организацию, но не сделал этого.

До этого суд в Донецкой народной республике заочно приговорил украинского боевика Льва Кашперского, который служит в «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), к 24 годам лишения свободы.

Ранее дело завели против датской наемницы, воюющей в рядах ВСУ.

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