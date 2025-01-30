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Россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ

Специалист Исаев: грипп отличается от ОРВИ быстрым повышением температуры
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Shutterstock/FOTODOM

Грипп начинается с внезапного и быстрого повышения температуры тела до высоких значений и сопровождается сильной слабостью, этим он отличается от обычной простуды (ОРВИ). Об этом газете «Известия» рассказал основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

По его словам, ОРВИ развивается с медленным нарастанием симптомов, при этом температура при простуде может отсутствовать или повышаться незначительно. Кашель при ОРВИ со временем переходит из сухого во влажный, при гриппе — остается сухим и болезненным.

«Симптомы гриппа сохраняются примерно неделю, а полное восстановление может занять около месяца, в то время как простуда проходит за 5-10 дней», — сказал Исаев.

При появлении первых симптомов болезней он посоветовал сразу обратиться к врачу и следовать его рекомендациям.

В Роспотребнадзоре до этого рассказали, что в России наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ с преобладанием негриппозных вирусов, однако фиксируется и рост доли гриппа. Также фиксируется устойчивый рост доли положительных тестов на вирусы гриппа, среди них доминирует A (H1N1)pdm09 — «свиной грипп».

Ранее врач развеял главный миф о свином гриппе.

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