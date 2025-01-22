Врач развеял главный миф о свином гриппе

Существует заблуждение, что свиным гриппом можно заразиться, употребляя свинину, однако это не так. Об этом в интервью проекту «Сноб» сообщил эпидемиолог Ильинской больницы Олег Гамов.

«Передача вируса от мертвого животного к человеку мало распространена. Правильно приготовленное и термически обработанное мясо не может вызвать болезнь», — подчеркнул специалист.

Заболевание, по его словам, передается стандартным воздушно-капельным путем. Что касается симптомов, свиной грипп мало чем отличается от остальных разновидностей и характеризуется ознобом, болями в мышцах, головной болью и слабостью. Затем присоединяются кашель, насморк, чихание, боль в горле, рассказал Гамов.

При легком течении болезни симптомы сохраняются около пяти дней, затем пациент выздоравливает. При тяжелом возможны осложнения в виде воспаления легких, добавил врач.

17 января Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник сообщил, что московские специалисты спрогнозировали новую вспышку свиного гриппа. Как напомнило издание, вирус А(H1N1)09 опасен тем, что имеет больше рисков дать осложнения вроде вирусной дыхательной пневмонии. Особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями, а также для пожилых и детей.

Ранее врач рассказала, как не заразиться свиным гриппом.