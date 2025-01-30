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Летчик оценил шансы на выживание в авиакатастрофе под Вашингтоном

Летчик Попов: шансы на выживание при столкновении в воздухе крайне малы
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Kevin Lamarque/Reuters

Шансы на выживание при столкновении воздушных судов крайне малы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, независимый эксперт Владимир Попов, комментируя авиакатастрофу под Вашингтоном, при которой столкнулись гражданский самолет и военный вертолет, после чего оба упали в воду.

«Вероятность сохранения жизни очень мала. Это примерно один из тысячи случаев. Хотя есть примеры, когда падали и с большой высоты, и в деталях фюзеляжа, и в кресле, при этом оставались живыми. Но это крайне редко. А вода — это такая же твердая поверхность — то же самое, что в бетон биться», — объяснил эксперт.

Он добавил, что при подобных ударах кости могут остаться целыми, но вместо этого происходит разрыв тканей, легких, кровеносных сосудов, что также несовместимо с жизнью.

30 января самолет Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 по московскому времени).

На борту самолета находились фигуристы — российские чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Водолазы вытаскивают тела из воды в условиях плохой видимости и сильного ветра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о молчании экипажа вертолета перед столкновением с лайнером в США.

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