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В Госдуме призвали Маска контролировать себя после «нацистского приветствия»

В Госдуме попросили не вешать ярлык нациста на Илона Маска
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Mike Segar/Reuters

Не стоит искать подоплеку в жесте Илона Маска во время инаугурации президента США – он никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя скандал из-за вскинутой руки миллиардера.

«Не стоит искать подоплеку и вешать нацистские ярлыки в эмоциональном порыве вскинувшего свою руку Илона Маска. Ведь он не был ранее замечен среди поклонников нацизма и никогда не поддерживал фашистскую идеологию. Надеюсь, что так будет и впредь. Уверен, что он сделает выводы и, как известный благоразумный политик, будет контролировать в дальнейшем свое поведение. Поэтому в данном вопросе нас рассудит только время», — сказал Шеремет.

Депутат также рассказал, чего ждет от прихода к власти в США президента Дональда Трампа.

«От Трампа жду, что в его лице США наконец обретут здравомыслие и займутся собственными большими проблемами во всех сферах жизнедеятельности. И перестанут из себя изображать всех наставляющего международного жандарма, действующего по принципу средневековой палочной системы, толкая наш несовершенный мир в объятия последнего апокалипсиса», — заявил Шеремет.

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все – Гитлеры», ему уже надоел.

Ранее Трамп учредил структуру по повышению эффективности американского правительства во главе с Маском.

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