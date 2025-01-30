Москалькова заявила, что демобилизацию по семейным обстоятельствам надо прописать в законе

Москалькова: демобилизацию по семейным обстоятельствам нужно учесть в законе

Демобилизацию военных по семейным обстоятельствам нужно закрепить в законе, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, ее слова передает ТАСС.

«В законе до сих пор нет понимания, как многодетный отец при рождении четвертого ребенка может на законных основаниях демобилизоваться. Работает комиссия в министерстве обороны, она в ручном режиме решает эти вопросы, но жалобы, поступающие в мой адрес, показывают, что вопрос требует и законодательного разрешения», — прокомментировала Москалькова.

В конце 2024 года Москалькова обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих.

Как отметила омбудсмен, в настоящее время командиры военных подразделений лишены возможности демобилизовать военнослужащих, даже если соответствующее решение принято призывной комиссией.

Ранее стало известно, когда можно уйти из армии в период мобилизации.