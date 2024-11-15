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Москалькова обратилась за разъяснением процесса демобилизации военнослужащих

Омбудсмен Москалькова попросила разъяснить процесс демобилизации военнослужащих

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александру Серговенцеву с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих. Просьбу омбудсмен озвучила на заседании координационного совета, пишет РБК.

Как отметила Москалькова, в настоящее время командиры военных подразделений лишены возможности демобилизовать военнослужащих, даже в случае наличия решений призывных комиссий.

«Какой ему [командиру] нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?», – поинтересовалась омбудсмен.

Серговенцев заверил, что эту проблему он обсудит с руководителем главного управления кадров Минобороны.

Накануне сообщалось о дополнительных выплатах в 1 млн рублей для участников СВО на Украине, получивших инвалидность в результате ранения.

До этого депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных устроили акцию у военкомата.

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Мобилизация в России
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