Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа категория россиян, которой понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

РБК: в кабмине уточнили, кому понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс
close
РИА Новости

Подтверждение через сервис «Госуслуги» потребуется для входа на сайты с объявлениями и маркетплейсы только тем гражданам, которые захотят разместить объявление. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — сообщил источник.

В кабмине уточнили, что новая мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, а также различных сайтов по поиску работы и предложению услуг.

При этом «Госуслуги» не понадобятся для входа на маркетплейсы обычным покупателям, заверил замминистра связи Олег Качанов.

Незадолго до этого Forbes со ссылкой на пакет поправок к законам, которые разработало правительство РФ, писал, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через портал «Госуслуги». По данным источника, часть поправок предполагает, что граждан обяжут регистрироваться через госсервис не только в интернет-магазинах, но также в сервисах по поиску работы, на досках объявлений и на порталах по предложению услуг.

До этого сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект, который позволит регулировать рынок видеоигр в России. Кроме того, документ предполагает обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами