Названа категория россиян, которой понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

РБК: в кабмине уточнили, кому понадобятся «Госуслуги» для входа на маркетплейс

Подтверждение через сервис «Госуслуги» потребуется для входа на сайты с объявлениями и маркетплейсы только тем гражданам, которые захотят разместить объявление. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — сообщил источник.

В кабмине уточнили, что новая мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, а также различных сайтов по поиску работы и предложению услуг.

При этом «Госуслуги» не понадобятся для входа на маркетплейсы обычным покупателям, заверил замминистра связи Олег Качанов.

Незадолго до этого Forbes со ссылкой на пакет поправок к законам, которые разработало правительство РФ, писал, что россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через портал «Госуслуги». По данным источника, часть поправок предполагает, что граждан обяжут регистрироваться через госсервис не только в интернет-магазинах, но также в сервисах по поиску работы, на досках объявлений и на порталах по предложению услуг.

До этого сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект, который позволит регулировать рынок видеоигр в России. Кроме того, документ предполагает обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги».