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В РФ могут ввести обязательную регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

Регистрация на маркетплейсах может стать доступна только через «Госуслуги»
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РИА Новости

Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пакет поправок к законам, которые разработало правительство РФ.

Часть поправок предполагает, что российских граждан обяжут регистрироваться через «Госуслуги» не только в интернет-магазинах, но также в сервисах по поиску работы, на досках объявлений и на порталах по предложению услуг.

Кроме того, маркетплейсы, операторы связи и банки должны будут добавить биометрию как способ авторизации в личных кабинетах и приложениях. А еще сотрудникам этих компаний запретят пользоваться мессенджерами, разработанными за рубежом, для взаимодействия с клиентами.

Таким образом власти РФ хотят ограничить возможности мошенников.

До этого сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект о регулировании рынка видеоигр в России, предполагающий обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги». Документ направлен на защиту детей от деструктивного контента.

Ранее в России назвали сроки запуска продаж алкоголя по биометрии.

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