В РФ могут ввести обязательную регистрацию на маркетплейсах через «Госуслуги»

Регистрация на маркетплейсах может стать доступна только через «Госуслуги»

Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через портал «Госуслуги». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пакет поправок к законам, которые разработало правительство РФ.

Часть поправок предполагает, что российских граждан обяжут регистрироваться через «Госуслуги» не только в интернет-магазинах, но также в сервисах по поиску работы, на досках объявлений и на порталах по предложению услуг.

Кроме того, маркетплейсы, операторы связи и банки должны будут добавить биометрию как способ авторизации в личных кабинетах и приложениях. А еще сотрудникам этих компаний запретят пользоваться мессенджерами, разработанными за рубежом, для взаимодействия с клиентами.

Таким образом власти РФ хотят ограничить возможности мошенников.

До этого сообщалось, что Госдума разрабатывает законопроект о регулировании рынка видеоигр в России, предполагающий обязательную маркировку игр и идентификацию пользователей через «Госуслуги». Документ направлен на защиту детей от деструктивного контента.

Ранее в России назвали сроки запуска продаж алкоголя по биометрии.