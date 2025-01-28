Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»

В Госдуме приняли закон, позволяющий страховщикам оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС.

«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу: для этого потребуется интеграция с «Госуслугами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство РФ инициировало данный документ.

До этого автоюрист Дмитрий Славнов прокомментировал предложение депутатов Госдумы не эвакуировать автомобиль, если у водителя на руках не оказалось документов. По мнению эксперта, можно разрешить им в таком случае предъявить электронную версию документов. К примеру, из приложения «Госуслуги Авто», куда автовладельцы загружают все данные о транспортном средстве и документы.

С настоящими правами электронные версии документов не сравнятся, но как минимум они могут стать доказательством того, что водитель не врет, добавил он.

Ранее юристы раскритиковали введение в России электронных водительских прав.