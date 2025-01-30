Премьер Эстонии допустил трехдневное отключение электроснабжения

Премьер Михал: электроснабжение в Эстонии может отключиться на 72 часа

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что во время отключения эстонской энергосистемы от России в феврале, в республике на 72 часа может пропасть электричество. Об этом сообщает Postimees.

«В лучшем случае ничего не произойдет, если возникнут проблемы, следующим шагом будет определение, каких потребителей нужно отключить», — заявил он.

По его словам, отключение электричества на 72 часа — это худший сценарий. Михал подчеркнул, что страна готова к любому сценарию.

В прошлом году операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы к 8 февраля 2025 года. 8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля

Ранее в Эстонии раскритиковали Фицо за угрозу прекратить поставки электричества Украине.