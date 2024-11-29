Названа дата отсоединения стран Балтии от электроэнергетической сети РФ

Страны Балтии планируют отсоединиться от российской электроэнергетической сети 8 февраля и на следующий день подключиться к европейской энергосистеме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонскую энергетическую компанию Elering.

«8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля», — говорится в сообщении.

Как указано в сообщении Elering, в настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы функционируют в рамках системы IPS/UPS, где управление частотой осуществляется Россией. Переход на синхронизацию с энергосистемой континентальной Европы предоставит этим странам возможность самостоятельно контролировать частоту в своей энергетической системе и улучшить свою энергобезопасность.

В июле министерство энергетики Литвы сообщило, что страны Прибалтики собираются покинуть единую энергетическую систему с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года.

Ранее энергосистема Калининградской области подтвердила надежность работы в изолированном режиме.