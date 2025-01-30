В Госдуме обвинили недружественные страны в навязывании псевдоценностей

Политики многих стран навязывают людям псевдоценности, отвергая мораль. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания XIII Рождественских парламентских встреч, передает РИА Новости.

«Когда недружественные для нас государства, те, кто заблудился даже у себя в стране, пытаются разрушать семью, разрушать церковь, топтаться на вере, это все закончится очень плохо для них в первую очередь», — сказал спикер.

Володин добавил, что в настоящее время многие люди начинают осознавать происходящее. Председатель ГД отметил, что участие Русской православной церкви помогло парламентариям сделать выработку решений более качественной, а также защитить ценности от вызовов и нападок.

В ноябре российская делегация на социальном саммите Группы двадцати (G20) заявила о необходимости защиты традиционных ценностей. Глава Международной организации евразийского сотрудничества и шерпа России в «гражданской двадцатке» Дмитрий Стасюлис отметил, что РФ всегда открыто защищает принципы равноправия, справедливости, права и свободы человека.

Ранее Путин заявил, что Россия в зоне СВО борется за сохранение культурных ценностей и языка.