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В посольстве Абхазии сказали, на сколько республике хватит электроэнергии из РФ

Посольство Абхазии: электроэнергии из РФ республике хватит до середины февраля
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Илья Питалев/РИА Новости

Поставок электроэнергии из России в Абхазию, по предварительным оценкам, хватит до середины февраля. После этого в республике рассчитывают на увеличение местной генерации. Об этом сообщил советник абхазского посольства в Москве Кан Тания, пишет ТАСС.

«Этого хватит Абхазии, предположительно, до середины-конца февраля. Дальше мы надеемся на то, что на Ингурской ГЭС - станции, от которой мы пытаемся, — уровень воды поднимется, (станция) начнет вырабатывать больше электроэнергии, каким-то образом мы сможем перекрыть дефицит», — отметил Тания.

Он также добавил, что вопрос энергоснабжения является приоритетным, и его необходимо будет решать новому руководству республики.

И.о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба сказал, что республика планирует провести переговоры с российской энергокомпанией «Интер РАО» для обсуждения возможности продления поставок электроэнергии.

С 1 января 2025 года тарифы в Абхазии повысили тарифы на электричество. По словам и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансуха Нанбы, новые тарифы ввели в соответствии с постановлением правительства Абхазии о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества, которое приняли еще в апреле 2022 года.

Ранее и. о. президента Абхазии написал открытое письмо Путину.

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