И. о. президента Абхазии написал открытое письмо Путину

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал открытое письмо главе российского государства Владимиру Путину и попросил его не допустить негативных процессов, которые могут помешать дружбе Сухума и Москвы. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Прошу вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России», — написал Бганба.

Он отметил, что абхазский народ остается верным союзником России и партнером в «противостоянии коллективному Западу». Также Бганба напомнил, что абхазы поддерживают цели и задачи СВО на Украине.

До этого RT со ссылкой на источник сообщил, что власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа. Бганба поручил МИД республики разобраться с информацией о лишении двоих местных жителей гражданства РФ.

Ранее Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году.