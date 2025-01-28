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И. о. президента Абхазии написал открытое письмо Путину

Бганба попросил Путина не допустить подрыва связей Абхазии и России
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РИА «Новости»

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба написал открытое письмо главе российского государства Владимиру Путину и попросил его не допустить негативных процессов, которые могут помешать дружбе Сухума и Москвы. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Прошу вас оказать всестороннее содействие в недопущении процессов, способных негативно отразиться на многолетних дружественных связях Абхазии и России», — написал Бганба.

Он отметил, что абхазский народ остается верным союзником России и партнером в «противостоянии коллективному Западу». Также Бганба напомнил, что абхазы поддерживают цели и задачи СВО на Украине.

До этого RT со ссылкой на источник сообщил, что власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа. Бганба поручил МИД республики разобраться с информацией о лишении двоих местных жителей гражданства РФ.

Ранее Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году.

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