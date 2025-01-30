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Эксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

Авиаэксперт Гусаров: катастрофа под Вашингтоном могла произойти из-за диспетчера
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Elizabeth Frantz/Reuters

К авиакатастрофе под Вашингтоном могли привести ошибки управления воздушным пространством. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал авиаэксперт, редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Он отметил, что в последнее время инциденты с опасным сближением воздушных судов происходят в США довольно часто.

«Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 километров при пересекающихся курсах — это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борта», — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что оперативно среагировать на сближение мог только самолет. Экипажу вертолета сложно увести машину в сторону, поскольку ее скорость гораздо ниже.

30 января самолет Bombardier CRJ700, летевший из города Уичито, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в Вашингтоне около 21:00 по местному времени (5:00 по московскому времени).

На борту самолета находились фигуристы — российские чемпионы мира Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Водолазы вытаскивают тела из воды в условиях плохой видимости и сильного ветра.

Ранее в США заявили, что аэропорт, где произошла авиакатастрофа, один из самых сложных для пилотов.

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