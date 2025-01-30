Наемники из Польши вместе с украинскими военными в Великой Новоселке в Донецкой народной республике отбирали автомобили у гражданского населения. Об этом ТАСС рассказали жители поселка.

«В балаклавах ходили, проверяли гаражи, машины нужны были им, находили — забирали», — сказала одна из жительниц.

Женщина добавила, что за попытку сына отстоять автомобиль соседа наемник стал ему угрожать.

До этого жители Суджанского района рассказали, что чудом выжили при отступлении украинских военных, во время нахождения боевиков на российской территории они подвергались избиениям. По данным Минобороны РФ, ВСУ, отступая из Суджанского района, наносили удары по жилым домам артиллерией и беспилотниками-камикадзе.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник рассказывал, что с начала 2024 года почти 4,4 тысячи мирных жителей России года получили ранения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ.