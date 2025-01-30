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В Швейцарии планируют разрешить донорство яйцеклеток и спермы

Власти Швейцарии хотят разрешить донорство яйцеклеток и спермы неженатым парам
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Denis Balibouse/Reuters

Власти Швейцарии планируют открыть вспомогательную репродуктивную систему с помощью донорства яйцеклеток и сперматозоидов для неженатых пар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

«На своем заседании 29 января 2025 года Федеральный совет решил полностью пересмотреть закон о вспомогательной репродукции с целью его адаптации к нынешним условиям... Он также предлагает разрешить донорство спермы и яйцеклеток для не состоящих в браке пар», — говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, в Швейцарии сдавать сперму можно только супружеским парам. Власти страны считают, что эта норма устарела и больше не соответствует социальной реальности.

Накануне стало известно, что жительницы России, у которых диагностировали тяжелое бесплодие, стали чаще вывозить свои замороженные эмбрионы за границу и пытаться родить в иностранных клиниках. Высокий спрос на программы суррогатного материнства за рубежом привел к удорожанию услуг в этой сфере.

Ранее россиянам рассказали о рисках «ипотечного донорства».

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