Россиянам рассказали, чем грозит «ипотечное донорство»

Значительная разница между ставками по рыночной и льготной ипотеке привела к распространению так называемого «ипотечного донорства», о рисках которого предупредил юрист и преподаватель Финансового университета Кирилл Данилов. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Схема «донорства» заключается в том, что граждане, не имеющие права на льготную ипотеку, привлекают в качестве созаемщиков родственников или знакомых, соответствующих необходимым условиям (например, имеющих детей), или наоборот. В результате недвижимость оформляется в совместную собственность, а после погашения кредита доля созаемщика переходит к основному заемщику.

Данилов предупредил об огромных рисках, связанных с подобной практикой. Он подчеркнул, что участники таких схем могут как потерять недвижимость, так и накопить значительные долги, испортив при этом свою кредитную историю. «Ипотечное донорство» как правило основано на договоренности и часто не закрепляется формальными соглашениями, что значительно увеличивает риски для всех участников в долгом процессе оплаты ипотеки, заключил эксперт.

В конце ноября заместитель председателя ЦБ России Филипп Габуния заявил, что регулятор планирует предложить регуляторные новации для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья.

Ранее эксперт объяснила, как новый ипотечный стандарт изменит рынок жилья.