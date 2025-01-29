Россиянки с бесплодием стали чаще отдавать свои эмбрионы в иностранные клиники

Жительницы России, у которых диагностировали тяжелое бесплодие, стали чаще вывозить свои замороженные эмбрионы за границу и пытаться родить в иностранных клиниках. Об этом пишет «Медвестник».

Вывозить эмбрионы пациентки начали в 2023 году после запрета использования частичного донорства в России, отмечает издание. В частности, в одну из клиник в 2022 году поступило шесть заявок на вывоз эмбрионов за границу, а в 2023-м их количество выросло до 21, а в 2024-м — до 23.

«Медвестник» подчеркивает, что 80—85% пациентов, которые имеют показания к суррогатному материнству, могут использовать донорские ооциты, но не в России. По данным издания, чаще всего россиянки вывозят эмбрионы в Белоруссию, Армению, Грузию, Киргизию и Казахстан. Высокий спрос на программы суррогатного материнства за рубежом привел к удорожанию услуг в этой сфере.

27 января акушер-гинеколог, врач УЗИ-диагностики Анастасия Слизова рассказала, что идеальным возрастом женщины для зачатия и вынашивания ребенка считается период от 20 до 30 лет. По ее словам, поздним возрастом беременности сейчас является 40 лет и старше. Врач уточнила, что в этом возрасте женщины могут столкнуться с болезнями репродуктивной системы, гестационным сахарным диабетом и не только. Она отметила, что после 35 лет женщинам стоит задуматься о консервировании собственных яйцеклеток, если они еще не рожали.

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