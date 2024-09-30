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Эксперты раскрыли влияние негативных эмоций на здоровье человека

ОСН: сильные негативные эмоции перерастают в психические и физические заболевания

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Depositphotos

Эмоции – это психический средней продолжительности процесс, который выражает оценочное отношение к ситуации. Они оказывают сильное влияние на здоровье человека, в том числе могут стать причиной развития разных заболеваний, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

К негативным эмоциям относятся чувства обиды, тоски, возмущения, неудовлетворенности и сожаления и другие. Сопровождаются они длительным подавленным настроением, а также зачастую влияют на внешний вид – люди под их действиями сутулятся, опускают голову, двигаются более медленно и становятся нерешительными.

Все это подтверждает негативное влияние плохих эмоций на здоровье людей. В том числе эксперты отмечают, что при агрессии у человека выделяется гормон норадреналин из надпочечников, при страхе – адреналин. Поэтому при постоянном раздражении человек хронически находится в таком опасном состоянии, которое впоследствии чревато психическими и физическими заболеваниями.

В меньшей степени люди подвержены стрессу и заболеваниям, если в их жизни много положительных эмоций, которые способствуют выработке гормонов счастья – дофамину и эндорфину. Они повышают работоспособность нервной системы, улучшают сон, а также стабилизируют общее эмоциональное состояние.

Разочарование и последующая грусть, в том числе из-за какой-то потери, приводит к тому, что многие люди ищут способы унять боль в развлечениях, а также погружаются в тревогу, страх, сталкиваются с бессонницей. Причем чрезмерную радость специалисты также относят к негативным эмоциям, так как в случае, если она становится необузданной, человек тратит много энергии.

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