Психолог рассказала, как создать счастливую семью

Для создания счастливой семьи важно уважать партнера и себя. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала психолог Светлана Дмитриенко.

«Невозможно построить счастливую семью, не уважая свой собственный выбор, свою собственную жизнь и партнера… Уважение к его выбору, решениям и тому, как он планирует жить, это уже есть момент счастья. Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя. Нет обратного действия», — отметила эксперт.

По ее словам, в этом случае между супругами нет давления. Для оценки уважения к своему выбору психолог советует подумать, насколько вы принимаете выбранного партнера, совместный быт, досуг, его профессию и работу. Дмитриенко напомнила, что выбранный человек не пришел в вашу жизнь для того, чтобы закрывать ваши потребности, он тоже имеет право проживать свою собственную жизнь.

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