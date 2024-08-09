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Психолог рассказала, как создать счастливую семью

Психолог Дмитриенко: уважение важно для создания счастливой семьи

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Shutterstock

Для создания счастливой семьи важно уважать партнера и себя. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала психолог Светлана Дмитриенко.

«Невозможно построить счастливую семью, не уважая свой собственный выбор, свою собственную жизнь и партнера… Уважение к его выбору, решениям и тому, как он планирует жить, это уже есть момент счастья. Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя. Нет обратного действия», — отметила эксперт.

По ее словам, в этом случае между супругами нет давления. Для оценки уважения к своему выбору психолог советует подумать, насколько вы принимаете выбранного партнера, совместный быт, досуг, его профессию и работу. Дмитриенко напомнила, что выбранный человек не пришел в вашу жизнь для того, чтобы закрывать ваши потребности, он тоже имеет право проживать свою собственную жизнь.

Исследование медиахолдинга Rambler&Co до этого показало, что большинство россиян (60%) нейтрально относятся к разводам. Также 21% респондентов заявили, что, когда отношения портятся, необходимо отпустить их и жить дальше, а каждый пятый (19%) высказался против развода и будут стремиться сохранить брак любыми способами.

Ранее юрист назвал практичную причину для заключения брака.

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