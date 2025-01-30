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Врач раскрыла, о чем может рассказать походка человека

Врач Крашкина: походка отражает психическое состояние человека
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Илья Питалев/РИА Новости

Походка может выразить не только физическое состояние человека, но и дать подсказки о его ментальном здоровье. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Она уточнила, что особенности походки, такие как скорость, длина шагов и осанка, могут быть связаны с эмоциональным состоянием человека.

«Походка также может отражать уровень уверенности и самооценки. Люди с высокой самооценкой часто ходят с прямой осанкой и уверенным шагом, в то время как у людей с низкой самооценкой или социальной тревогой походка может быть неуверенной и сдержанной», — сказала Крашкина.

Люди с депрессией, по ее словам, часто имеют замедленную и менее динамичную походку, что связано с угнетенным настроением.

Врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев до этого назвал нарушения опорно-двигательной системы, которые можно узнать по походке. Например, походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины, а также о проблемах тазобедренных суставов, указал он.

Кроме того, в медицине выделяют анталгическую походку, которая характерна для людей с травмами и артрозами. Причина ее изменения — попытка избежать боли. Человек пытается не переносить вес на «больную» сторону, в результате тело человека изгибается, он начинает хромать, отметил врач.

Ранее врач описал первые симптомы рассеянного склероза.

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