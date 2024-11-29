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Врач описал первые симптомы рассеянного склероза

Врач Сутормин: слабость в конечностях может указывать на рассеянный склероз

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Shutterstock

Рассеянный склероз — это патология, при которой иммунитет атакует головной и спинной мозг. Об этом сообщил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Максим Сутормин. По его словам, которые цитирует «Радио 1», дебют заболевания чаще всего происходит в молодом возрасте.

«Первичная симптоматика чаще всего проявляется в нарушении чувствительности и координации, слабости в конечностях, нарушении зрения. Если такие симптомы развиваются без объяснимых внешних причин, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что вовремя поставленный диагноз и начатое лечение позволят на долгие годы избежать инвалидизации.

Недавно ученые из Университета Ренна (Франция) установили, что у лиц с рассеянным склерозом чаще диагностируют рак мочевого пузыря, мозга и шейки матки. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Ранее врач рассказал, как по походке определить нарушения в работе мозга.

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