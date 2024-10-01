Названы нарушения опорно-двигательной системы, которые можно узнать по походке

Ходьба — сложный двигательный акт, требующий согласованной работы многих систем организма, в том числе опорно-двигательной. Если в ней происходит нарушение, это сопровождается развитием типичных изменений ходьбы. Например, походка вразвалочку говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины, а также о проблемах тазобедренных суставов, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

«Из-за слабости мышц бедро и таз при ходьбе опускаются вниз на каждом шаге, что и приводит к переваливающейся походке. В попытке компенсировать этот провал человек сгибает корпус в противоположную сторону. Также выделяют «петушиную» походку (степпаж). Она наблюдается при парезе малоберцового нерва. Человек не может поднять стопу, как это делают здоровые люди, поэтому, чтобы переместить ее, он высоко поднимает конечность и выбрасывает ногу вперед, резко ставя перед собой. Осанка у него при этом неестественно прямая, взмахами рук пациент балансирует свое перемещение в пространстве. Такие больные не могут ни ходить на каблуках, ни стоять на носочках», – рассказал врач.

Также в медицине выделяют анталгическую походку, которая характерна для людей с травмами и артрозами. Причина изменения походки — попытка избежать боли. Человек пытается не переносить вес на «больную» сторону, в результате тело человека изгибается, он начинает хромать.

«Походка при гиперэкстензии коленного сустава тоже отличается от нормы. Она наблюдается, когда колено у человека аномально разгибается больше, чем ему положено. Колено при этом может так вытягиваться, что человеку трудно передвигаться без трости. Здесь также добавляется слабость связок и мышц, что приводит к опасной нестабильности коленного сустава. И обратная ситуация, когда человек ходит на полусогнутой ноге в коленном или тазобедренном суставе, что ведет к перекосу туловища и нарушению мышечного баланса, из-за чего страдают, перегружаются мышцы, перекашивается спина, и перекос в нагрузках на ноги может приводить к проблемам в шейном отделе или болям в плечах», – отметил врач.

Подробнее о том, как опорно-двигательная система меняется с возрастом и какие изменения в походке должны насторожить — в интервью Шохирева «Газете.Ru».

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