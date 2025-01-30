Мединский заявил, что обществу не нужны «оловянные солдатики»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления. Его слова приводит РБК.

«Современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы и мы не воспитываем деревянных солдат», — сказал Мединский.

По его словам, идеал — «умеющий думать школьник, который хочет докопаться до истины».

27 января сообщалось, что в Москве прошла презентация нового учебника «Военная история России» под редакцией Мединского. Пособие состоит из трех томов. По его словам, изучение книги предназначено для учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, а также воспитанников кадетских классов. В ходе презентации министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал использовать учебное пособие «во всех школах страны».

Ранее российские учителя выступили против возвращения в школы «Основ духовности».