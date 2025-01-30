Эксперт: даже за пять лет российские блогеры не вернут свои доходы

Российские блогеры не смогут вернуть свои прежние доходы даже за пять лет, этого времени не хватит, чтобы догнать зарубежный рекламный рынок, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко. Заработок на русскоязычном контенте в 20 раз ниже, чем на англоязычном, объяснил он НСН.

Оценка доходности высчитывается исходя из заработка на сотне показов контента. Разница в этом случае будет колоссальной – если на англоязычном контенте выйдет 100 долларов, то на русскоязычном – всего пять долларов. Связано это с тем, что выплаты зависят от рекламодателей, а самые «вкусные» из них ушли, объяснил эксперт. Так, например, в большей степени формирует рынок американская компания Procter & Gamble, это один из крупнейших рекламодателей.

«Поэтому выплаты у нас не могут быть большими, они могут быть, это уже хорошо. Но полностью заместить выпавшие доходы у российских блогеров не получается», — добавил Клименко.

В России формируется свой рекламный рынок, который держится, преимущественно, на банках и маркетплейсах, но пока крупные компании не вернутся, ситуация не изменится. Догнать по капитализации зарубежный рынок российские блогеры не смогут еще в течение пяти лет, но за этот период разрыв может сократиться вдвое, заключил специалист.

До этого Ассоциация блогеров и агентств сообщила, что российские контентмейкеры значительно увеличили свои доходы в запрещенных социальных сетях, несмотря на их блокировку. Причем главным фактором роста доходов стало не столько привлечение новых рекламодателей, сколько увеличение цен на размещение рекламы.

В Госдуме при этом блогеров призвали поторопиться с освоением новых платформ взамен видеохостинга YouTube. Среди серьезных перспективных платформ называют Rutube и VK Видео.

Ранее эксперт назвал незначительными миллиардные потери YouTube в России.