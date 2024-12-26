«Миллиарды – это не деньги»: потери YouTube в России сочли незначительными

Исследователи заявили о потере YouTube 20 млрд рублей после прекращения сотрудничества с Россией. Однако для компании это не деньги – подобные потери для нее абсолютно незначительны, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

«Для YouTube 20 миллиардов, можно сказать, вообще не деньги. Для нас эта цифра существенная, а в компании международного уровня на зарплаты в месяц больше уходит», — объяснил эксперт, добавив, что в России хостинг давно не размещал рекламу и практически не имел доходов.

А вот кто теряет на блокировке сервиса, так это российские блогеры, которые уже не смогут выйти на прежние доходы, даже публикуя видео на альтернативных площадках, отметил Клименко. В России вообще дешевый рынок рекламы. Пока блогеры переходят на VK, так как там функционал шире, чем в RUTUBE, но доходы их не восстанавливаются.

«Пока зарубежные рекламодатели не придут, до прежних заработков мы не дотянем, — подчеркнул специалист. — Наши рекламодатели не создают конкурсную массу, не могут вытащить этот рынок. Но выбора пока нет».

Напомним, по данным Ассоциации блогеров и агентств, YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд рублей доходов с рекламы. Утверждается, что при таком сценарии рекламные бюджеты начнут перераспределяться в пользу «ВКонтакте» и Telegram.

Ранее в Госдуме назвали условие для возобновления работы YouTube в России.