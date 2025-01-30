Сосед по коммуналке жестоко избил беременную мигрантку в Петербурге

В Петербурге 26-летнюю беременную мигрантку жестоко избил сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 30 января в Красном Селе. Беременную иностранку доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, а также ушибы грудной клетки и поясницы. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Пациентка, находящаяся на 16–17 неделе беременности, сообщила, что телесные повреждения ей нанес сосед по коммунальной квартире. Обстоятельства конфликта, приведшего к избиению, не уточняются.

До этого в Петербурге беременная девушка попала в больницу с угрозой выкидыша после избиения соседкой в лифте. Ей также диагностировали ушибы мягких тканей головы.

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