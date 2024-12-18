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Петербурженка избила беременную соседку в лифте

78.ru: в Петербурге женщина избила беременную соседку в лифте

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Shutterstock/BestPhotoPlus

В Петербурге беременная девушка попала в больницу с угрозой выкидыша после избиения соседкой. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в подъезде одного из домов на проспекте Королева. Женщина напала на свою беременную соседку в лифте, оттаскала ее за волосы и ударила по лицу.

В результате пострадавшую, находящуюся на 19-20-й неделе беременности, доставили в медицинское учреждение с угрозой выкидыша. Ей диагностировали ушибы мягких тканей головы, а затем отпустили домой.

Девушка написала заявление в полицию. Сообщается, что это не первый конфликт беременной девушки и ее супруга с нападавшей соседкой, которая обвиняет их в том, что те якобы сорят в подъезде.

Ранее избитая мужем беременная женщина преждевременно родила в петербургской гостинице.

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