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В Швеции застрелили сжигавшего Коран активиста во время TikTok-трансляции

Aftonbladet: сжигавшего Корана активиста застрелили во время эфира в TikTok

Иракского беженца Салвана Момику, который в рамках своих публичных акций четыре раза сжег Коран, застрелили, когда он вел эфир в TikTok. Об этом пишет Aftonbladet.

Тело мужчины нашли вечером 29 января в шведском городе Седертелье. В связи со случившимся полиция задержала пять человек.

Известно, что сегодня Момику должны были судить за разжигание ненависти по национальному признаку, однако из-за его смерти заседание отменили.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году. Впервые священную книгу мусульман мужчина сжег на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

В марте 2024 года Момика запросил политическое убежище в Норвегии. Мужчина получил решение миграционного суда о высылке из Швеции. Момике отказали в апелляции и одновременно запрещен въезд в Швецию на пять лет. Сам мужчина заявил, что будет уважать законы Норвегии, и если ему запретят сжигать Коран в этой стране, то он не будет этого делать.

Ранее в Дагестане блогеры сожгли на видео газету «Ас-Салам» с цитатами из Корана.

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