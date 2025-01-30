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Стало известно, сколько россиян считают Запад «вечным врагом»

ТАСС: доля россиян, считающих Запад «вечным врагом РФ», выросла почти в 2,5 раза
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Shutterstock

Порядка 32% опрошенных россиян считают, что Запад является «извечным врагом России». Об этом свидетельствуют данные, представленные на пресс-конференции в ТАСС.

По данным агентства, с 2000 года число убежденных в этом граждан РФ выросло почти в 2,5 раза. Мониторинговые социологические исследования проводились в период с 2020 по 2024 год Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Как следует из предоставленных данных, в том, что «Запад — извечный враг России», убеждены 32% россиян, в 2000 году такого мнения придерживались только 13%.

Также проводился опрос, в ходе которого 52% россиян выразили мнение, что Россия «должна жить своим умом и идти своим путем». Кроме того, выросло число респондентов, которые считают сильную личность во главе страны необходимым условием ее процветания — до 33%.

До этого аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-ритейлера «Самокат», которые провели совместное исследование и выяснили, что более половины россиян, а именно 86%, поставили перед собой четкие цели на 2025 год. Из них 15% респондентов решили уделять больше внимания заботе о себе, тогда как 14% — чаще проводить с близкими, а еще 10% — путешествовать.

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