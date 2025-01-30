Столкновение самолета и вертолета в США могло произойти в 800 м от одной из ВПП

Диспетчер в США сообщала, что авиакатастрофа могла произойти в 800 м от ВПП

Диспетчер в Вашингтоне заявляла, что столкновение самолета Bombardier CRJ700 и вертолета Sikorsky H-60 могло произойти приблизительно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на запись переговоров, оказавшуюся в распоряжении у агентства.

«Это были CRJ и вертолет, что столкнулись, я бы сказала, приблизительно в полумиле (примерно 800 метров) от конца 33 (номер ВПП. — ред.)», — сказала диспетчер.

До этого она отметила, что катастрофа произошла к востоку от взлетно-посадочной полосы.

Реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса из Канзаса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

В МИД РФ заявили (https://www.gazeta.ru/social/news/2025/01/30/24959528.shtml) об отсутствии данных о выживших, однако по информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее в США заявили, что экипаж вертолета перед столкновением над Вашингтоном видел самолет.