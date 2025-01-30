В США заявили, что экипаж вертолета перед столкновением над Вашингтоном видел самолет

Экипаж вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном, сообщал диспетчеру, что пассажирский борт был в его поле зрения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

Агентство опубликовало аудиозапись переговоров диспетчеров. По словам журналистов, что примерно за 30 секунд до происшествия диспетчеры пытались связаться с пилотами вертолета. Они спрашивали, видят ли члены экипажа заходящий на посадку самолет. Член экипажа подтвердил, что самолет был в поле зрения. После он запросил у диспетчера визуальное эшелонирование, которое вышка одобрила.

Спустя примерно 20 секунд после разговора на записи слышны вздохи диспетчеров, которые отреагировали на столкновение. Затем они стали оповещать об инциденте пилотов других самолетов.

Самолет Bombardier CRJ700, летевший из Канзаса, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

По информации NBC News, из реки Потомак, над которой произошло столкновение, достали четырех человек. Их доставили на пожарную станцию аэропорта. Позже телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщил, что из водоема вытащили 18 тел пассажиров самолета.

Ранее сообщалось, что большинство фигуристов, которые могли быть на борту упавшего самолета в США, являются детьми эмигрантов из РФ.