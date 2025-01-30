Российский тренер пнула воспитанницу во время соревнований

На соревнованиях по фигурному катанию в Красноярске тренер пнула воспитанницу

В «Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию» в Красноярске выступление для одной из фигуристок закончилось пинком от тренера. Это попало на видео, которое опубликовал телеканал «ТВК».

На кадрах женщина толкает заплаканную воспитанницу коленом в спину, после чего обе садятся на скамейку. При этом девушка продолжает плакать и обхватывает руками голову.

По информации СМИ, все произошло на соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили в городе с 24 по 26 января. В кадр попала тренер Спортивной школы олимпийского резерва №35 из Омска Ирина Миленина и ее воспитанница.

В организации уточнили, что в школе прошло совещание дисциплинарной комиссии, после которого сотруднице объявили выговор.

До этого тренер из Калуги не сдержала эмоций во время соревнований по бадминтону и пнула воспитанницу.

Ранее краснодарец избил тренера по танцам своего сына из-за финансовых разногласий.