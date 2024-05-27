На Кубани избиение тренера по танцам отцом воспитанника попало на видео

В Краснодаре полиция расследует избиение 31-летнего тренера по танцам отцом одного из детей, посещавших кружок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Инцидент произошел 23 апреля 2024 года во время тренировки детей и попал на видео. На кадрах 48-летний мужчина сначала разговаривает с тренером ребенка, пока воспитанники кружка разминаются рядом, затем мужчины спорят, а после один из них идет на другого с кулаками, провоцируя драку.

По данным правоохранителей, конфликт между краснодарцами тянется с лета 2023 года и имеет финансовую подоплеку. Пятилетний сын мужчины посещал на каникулах лагерь дневного пребывания, который организовал тренер по танцам, но спустя несколько дней ребенок прекратил ходить на занятия. Родители мальчика попросили педагога вернуть деньги. 23 апреля 2024 года тренер отдал родителю мальчика часть обещанной суммы, а другую пообещал вернуть в тот же день. Разгоревшийся спор перерос в драку.

Тренер по танцам ждет судебно-медицинской экспертизу для установления степени причиненного его здоровью вреда.

Ранее в Оренбурге тренер избил ребенка из-за проигрыша на соревнованиях.